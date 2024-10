Milano, 22 ott. (LaPresse) – Sono saliti a 13 i morti, tra cui un bambino, nell’attacco dell’esercito israeliano che nella notte ha preso di mira i dintorni dell’ospedale Hariri a Beirut, capitale del Libano. I feriti sono almeno 57, di cui 7 in condizioni critiche. Lo afferma il ministero della Sanità libanese in un comunicato stampa, come riporta la testata L’Orient Le Jour. L’ospedale ha subito “danni significativi” nel raid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata