Roma, 22 ott. (LaPresse) – Per quanto riguarda lo scenario a Gaza e in Libano il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo colloquio telefonico con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan “ha valorizzato il ruolo cruciale di Unifil e la necessità che la sicurezza della missione venga garantita in ogni momento”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

