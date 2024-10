Roma, 22 ott. (LaPresse) – Al centro della conversazione telefonica che il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan c’è anche “la drammatica situazione in Medio Oriente. Nel ribadire il diritto di Israele di difendersi, il Presidente del Consiglio ha messo in luce la necessità di accrescere l’assistenza umanitaria alle popolazioni civili colpite. La conversazione telefonica ha anche fatto emergere il comune impegno a promuovere un cessate il fuoco a Gaza e in Libano”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

