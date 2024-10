Roma, 18 ott. (LaPresse) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’ambito della visita a Beirut, ha incontrato il Comandante della Missione Bilaterale Italiana in Libano, colonnello Vitulano, e il Vicepresidente del Comitato Tecnico-Militare per il Libano, colonnello Cortone. La premier, si apprende da fonti italiane, ha espresso la sua vicinanza personale e quella del Governo a tutta la Missione di Unifil e a tutti i militari italiani impegnati in Libano.

