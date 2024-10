Milano, 18 ott. (LaPresse) – L’alto funzionario di Hamas Khalil Hayya, che ha confermato in un discorso tv la morte del leader del gruppo palestinese Yahya Sinwar, ha aggiunto che la sua uccisione non farà altro che rafforzare il gruppo e ha giurato che “gli occupanti” si pentiranno presto di averlo ucciso. Lo riporta il Times of Israel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata