Milano, 18 ott. (LaPresse) – L’alto funzionario di Hamas, Khalil Hayya, che ha confermato la morte del leader del gruppo palestinese Yahya Sinwar, ucciso dall’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, ha precisato che gli ostaggi non torneranno finché Israele non cesserà gli attacchi nella Striscia e non ritirerà le sue truppe dall’enclave assediata. Lo riporta Al Jazeera.

