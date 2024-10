Milano, 18 ott. (LaPresse) – Il sistema elettrico nazionale di Cuba è completamente collassato a causa della “disconnessione imprevista” della Centrale termoelettrica Antonio Guiteras (Cte), avvenuta alle 11 ora locale (le 18 in Italia). L’incidente ha lasciato l’intero Paese al buio. È quanto fa sapere il ministero dell’Energia e delle Miniere in un post sul social X in cui precisa che “l’Unión Eléctrica sta lavorando al ripristino” del sistema elettrico.

