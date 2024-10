Roma, 18 ott. (LaPresse) – Sono 20mila le persone scesa in piazza a Roma per la manifestazione nazionale di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil a Roma del settore automotive. Il numero è stato comunicato dagli organizzatori dal palco in piazza del Popolo.

