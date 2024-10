Roma, 17 ott. (LaPresse) – “Nessun problema. Ci sono piccole cose tecniche ma le mettiamo a posto”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo ai giornalisti all’arrivo in Senato per il question time, in merito a un possibile slittamento del collocamento di Poste.

