Roma, 17 ott. (LaPresse) – “Lunedì sarò in Israele e in Palestina”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa congiunto alla Farnesina con l’omologo polacco Radoslaw Sikorski. “Crediamo che la soluzione per il Medioriente sia quella del mutuo riconoscimento dei due Stati, israeliano e palestinese”, ha aggiunto.

