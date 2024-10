Roma, 17 ott. (LaPresse) – La polizia israeliana ha confermato, in una nota, la morte del leader di Hamas, Yayha Sinwar. Lo riporta Canale 12. In una nota la polizia spiega che il corpo è stato identificato sulla base delle foto dell’arcata dentale. Ulteriori test sono, in ogni caso, in corso.

