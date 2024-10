Milano, 17 ott. (LaPresse) – “L’Italia ha detto e ribadito con chiarezza e non da oggi che riconosciamo il diritto di Israele a esistere e difendersi dagli attacchi di chiunque, siano essi stati sovrani o organizzazioni terroristiche. Un’affermazione e una posizione nella quale crediamo, non prammatica, allo stesso tempo e con la stessa forza chiediamo a Israele di attenersi in modo rigoroso alle regole del diritto internazionale, di proteggere l’incolpevole popolazione civile, il diritto internazionale e l’Unifil”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, nel corso della sua informativa al Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata