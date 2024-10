Milano, 17 ott. (LaPresse) – “La nostra partecipazione a Unifil, che proseguirà fino a quando ve ne sarà la necessità e le Nazioni Unite,insieme ai 50 Stati contributori, non decideranno diversamente. Andare via ora non porterebbe alcun beneficio e minerebbe, forse definitivamente, la credibilità stessa delle Nazioni Unite”. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, nel corso della sua informativa al Senato.

