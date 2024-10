Milano, 17 ott. (LaPresse) – “Profonda preoccupazione” per “almeno tre aspetti”: la Crui interviene sulla riforma dell’accesso alla facoltà di medicina. “Le rettrici e i rettori non possono esimersi dall’esprimere profonda preoccupazione per almeno tre aspetti principali”, fanno sapere dalla Crui, a cominciare dalla “sostenibilità economico-finanziaria”. Il taglio subito dai bilanci delle università nell’anno corrente ha sfiorato il 10% (considerato lo spostamento dei piani straordinari nella quota base e l’aumento Istat). Situazione che da preoccupante diventa drammatica quando si consideri l’assoluta incertezza sul finanziamento statale anche per l’anno 2025. In questo contesto l’ingresso di 40/60.000 candidati in più è semplicemente impensabile”.

