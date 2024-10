Milano, 17 ott. (LaPresse) – Stabile la povertà assoluta In Italia. Lo rileva l’Istat. Nel 2023 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie (8,4% sul totale delle famiglie residenti, valore stabile rispetto al 2022) e quasi 5,7 milioni di individui (9,7% sul totale degli individui residenti, come nell’anno precedente).

