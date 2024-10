Roma, 16 ott. (LaPresse) – Per quanto riguarda la ristrutturazione degli immobili, “prevediamo una detrazione del 50% per la prima casa, resta la misura del 36% per le seconde case”. Lo ha detto il viceministro dell’Economia Maurizio Leo nella conferenza stampa sulla manovra a Palazzo Chigi. Confermata anche la proroga del bonus mobili al 50% per mobile e grandi elettrodomestici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata