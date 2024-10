Roma, 16 ott. (LaPresse) – “Introduciamo un innovativo meccanismo di incentivo per la permanenza al lavoro su base volontaria. Avranno un incentivo significativo sul piano fiscale: in particolare in quei settori dove ci sono difficoltà per nuovi reclutamenti questo diventa molto interessante”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla manovra, parlando del capitolo pensioni.

