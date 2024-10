Roma, 16 ott. (LaPresse) – Anche nel 2025 sarà riconosciuto il ‘bonus mamme’ alle lavoratrici con due figli e il beneficio verrà esteso anche per le autonome, prima escluse. E’ quanto apprende LaPresse in merito alla misura introdotta con la scorsa legge di bilancio che prevede l’esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo di 3.000 mila euro annui da riparametrare su base mensile. A legislazione vigente, nel 2025 il bonus doveva essere riconosciuto solo dal terzo figlio fino al compimento del 18simo anno, e non dal secondo come già avvenuto nel 2024.

