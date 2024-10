Washington (Usa), 15 ott. (LaPresse) – Gli Stati Uniti sono “certi” che “la Russia tenterà attivamente di minare” le prossime elezioni presidenziali e il referendum di adesione alla Ue in Moldavia. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, “rimarranno al fianco della Moldavia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata