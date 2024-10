Washington (Usa), 15 ott. (LaPresse) – La Casa Bianca “non può confermare” che “l’Onu fosse consapevole” che Hezbollah nascondeva una propria “infrastruttura” sotto gli edifici delle Nazioni Unite. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. “Ma questo – ha aggiunto Kirby – non diminuisce la nostra preoccupazione per le vite dei peacekeeper dell’Onu”.

