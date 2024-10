Roma, 15 ott. (LaPresse) – Arriva una ‘Carta per i nuovi nati’ che riconosce 1000 euro ai genitori entro la soglia Isee di 40 mila euro per far fronte alle numerose prime spese per ogni nuovo nato. E’ quanto prevede la manovra approvata dal governo, come spiegano fonti del Mef.

