Milano, 14 ott. (LaPresse) – Resta in carcere Daniele Rezza per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua. Il gip di Milano, Domenico Santoro, ha convalidato il fermo di indiziato di delitto del 19enne che ha accoltellato con un unico fendente al torace uccidendo il 31enne per un paio di cuffiette e disposto la custodia cautelare in carcere. Da quanto si apprende, il gip avrebbe riconosciuto il pericolo di fuga e di reiterazione del reato.

