Milano, 14 ott. (LaPresse) – I peacekeeper delle Nazioni Unite rimarranno in tutte le posizioni in Libano nonostante le richieste israeliane di spostarsi, dati gli intensi combattimenti tra Israele e Hezbollah e cinque caschi blu feriti, afferma il capo del peacekeeping delle Nazioni Unite. Lo riporta il Times of Israel.

