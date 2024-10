Milano, 13 ott. (LaPresse) – Tragedia nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, in via Volta 66. Un uomo di 61 anni è morto mentre stava lavorando nei pressi della propria abitazione. Stava cercando di bloccare una infiltrazione nel garage sottostante attraverso uno scavo quando improvvisamente il terreno ha ceduto risucchiandolo ad una profondità di circa due metri e mezzo. Immediati i soccorsi con i vigili del fuoco accorsi con due squadre fra cui personale del nucleo Saf. Le squadre dei vigili del fuoco hanno impiegato quasi due ore per recuperare il corpo. Sul posto 118 e carabinieri di Cinisello Balsamo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata