Torino, 13 ott. (LaPresse) – “Sfortunatamente, alcuni leader europei stanno esercitando pressioni nel posto sbagliato. Invece di criticare Israele, dovrebbero rivolgere le loro critiche a Hezbollah, che usa l’Unifil come scudo umano, proprio come Hamas a Gaza usa l’Unrwa come scudo umano”. Lo dice il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in una dichiarazione registrata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata