Roma, 11 ott. (LaPresse) – “Martedì 15 è la data in cui dovremo inviare il Dpb alla commissione Ue, quindi sicuramente il Cdm approverà questo. Il 20 di ottobre penso che presenteremo quest’anno alla Camera per ragione di alternanza la legge di Bilancio. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con l’evento ‘Far crescere insieme l’Italia’, organizzato dai gruppi parlamentari di FdI di Camera e Senato.

