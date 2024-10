Roma, 11 ott. (LaPresse) – “Faccio fatica a seguire un dibattito allucinante, abbiamo scritto nel Psb che allineeremo le accise di gasolio e benzina, dobbiamo farlo perché ce lo chiede l’Europa. Io non sono in grado di dare una valutazione tecnica, ridurremo le accise sulla benzina e aumenteremo quelle sul gasolio ma gradualmente, con un impatto nemmeno percepibile. E gli autotrasportatori non c’entrano assolutamente niente, si sono inalberati seguendo i pifferai che puntavano su questo, ma sanno benissimo che hanno una disciplina ad hoc che non è minimamente toccata”.

