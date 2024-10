Torino, 10 ott. (LaPresse) – Per quanto riguarda le misure compensative per gli utenti per il 2 ottobre “fino a oggi sono state lavorate ed evase con esito positivo 4.788 richieste di indennizzo e rimborso rispetto a quanto previsto dalla normativa”. Lo dice il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, durante il question time.

