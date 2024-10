Roma, 10 ott. (LaPresse) – “La recente escalation lungo la Blue Line sta causando la distruzione diffusa di città e villaggi nel Libano meridionale, mentre continuano a essere lanciati razzi verso Israele, comprese le aree civili. Negli ultimi giorni abbiamo assistito a incursioni da Israele in Libano a Naqoura e in altre aree. I soldati delle Forze di difesa israeliane (Idf) si sono scontrati con elementi di Hezbollah sul terreno in Libano”. Così Unifil in una nota, aggiungendo che “il quartier generale di Naqoura dell’Unifil e le posizioni vicine sono state ripetutamente colpite”.

