Roma, 10 ott. (LaPresse) – Dovrebbe tenersi lunedì alle 18, a quanto apprende LaPresse, una riunione del Consiglio dei ministri per l’avvio della Legge di Bilancio. Entro Martedì – 15 ottobre – il governo deve inviare all’Ue il Documento programmatico di Bilancio, in cui illustrare alla Commissione il proprio progetto di manovra per l’anno successivo. La legge di Bilancio vera e propria deve essere presentata al parlamento entro il 20 ottobre.

