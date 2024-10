Roma, 9 ott. (LaPresse) – Due persone, un uomo e una donna sulla quarantina, colpite da un razzo lanciato dal Libano a Kiryat Shmona, sono morte. Lo ha comunicato il servizio Magen David Adom, citato da The Times of Israel. In precedenza i medici avevano riferito che due persone erano rimaste gravemente ferite nell’attacco. Secondo le forze israeliane di difesa (Idf) una raffica di circa 20 razzi è stata lanciata dal Libano verso la città.

