Roma, 9 ott. (LaPresse) – Una donna di 84 anni è morta stamani dopo essere stata investita in via della Repubblica a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. A travolgere l’anziana è stato un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti un’automedica, l’ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

