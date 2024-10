Roma, 9 ott. (LaPresse) – “Inoltre Matteo dovrà richiedere il nuovo visto USA per poter rientrare a Miami per terminare gli studi e conseguire la laurea in Master al quale è iscritto. A tal fine siamo in contatto con la Farnesina, alla quale abbiamo chiesto il sostegno nella pratica di riemissione del visto Usa sperando, che le parole del ministro Tajani, con le quali ci ha rassicurato alla fine di Maggio circa l’impegno del governo per permettere a Matteo di completare gli studi a Miami e conseguire la laurea, portino il risultato positivo. Matteo sta avviando la pratica di richiesta del visto USA già in questi giorni in modo da poterlo ottenere nel tempo utile per poter rientrare a Miami per sostenere gli esami di fine semestre, che si svolgeranno dal 9 Dicembre 2024”, spiega ancora Vlasta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata