Roma, 8 ott. (LaPresse) – L’edificio di Damasco che sarebbe stato colpito in un presunto raid israeliano sarebbe stato usato dai Guardiani della rivoluzione dell’Iran (i cosiddetti pasdaran). Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Lo riporta Ynet. L’attacco avrebbe provocato almeno quattro vittime. Secondo il portale libanese Al-Mayadeen il raid sarebbe stato effettuato in un’area che si trova vicino a un mercato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata