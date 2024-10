Roma, 8 ott. (LaPresse) – Altri 20 razzi sono stati lanciati dal Libano verso la zona di Haifa nel giro di mezz’ora, portando a 100 il numero totale di missili che, da questa mattina, Hezbollah ha utilizzato per attaccare la città. Lo riporta The Times of Israel, citando le forze israeliane di difesa (Idf). Secondo l’esercito di Tel Aviv, alcuni razzi sono stati intercettati dalle difese aeree e sono stati identificati alcuni impatti. Una donna sulla settantina è rimasta ferita dalle schegge e diverse abitazioni sono state danneggiate.

