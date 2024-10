Roma, 8 ott. (LaPresse) – Hezbollah sostiene gli sforzi del presidente del parlamento libanese per raggiungere un cessate il fuoco con Israele. Lo ha detto il vice leader del gruppo, Naim Qassem. Lo riporta la Cnn, sottolineando che è la prima volta, dall’inizio della guerra, che Hezbollah si espone in favore dei negoziati per una tregua. “Sosteniamo gli sforzi politici guidati” dal presidente del parlamento Nabih “Berri per il raggiungimento di un cessate il fuoco. Una volta che il cessate il fuoco sarà saldamente stabilito e la diplomazia potrà raggiungerlo, tutti gli altri dettagli saranno discussi e le decisioni saranno prese in modo collaborativo”, ha affermato Qassem. Berri è il leader del partito Amal, a maggioranza sciita, alleato di Hezbollah, ed è stato una figura chiave nei negoziati per un cessate il fuoco. Hezbollah aveva precedentemente affermato che avrebbe smesso di attaccare Israele solo una volta raggiunto un cessate il fuoco con Hamas a Gaza.

