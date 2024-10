Roma, 7 ott. (LaPresse) – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha parlato di un “attacco hacker senza precedenti” subito nelle scorse ore dalla compagnia televisiva e radiofonica statale panrussa Vgtrk. Lo riporta la Tass. “Voglio esprimere il mio sostegno al team Vgtrk – ha affermato Peskov – La nostra holding statale, una delle più grandi, si trova ad affrontare un attacco hacker senza precedenti alla sua infrastruttura digitale. In questo momento, stanno facendo enormi sforzi per superare le conseguenze di questo attacco hacker. “. Gli esperti, ha aggiunto il portavoce, stanno attualmente lavorando per “scoprire tutte le circostanze e capire dove portano le tracce”. Nella notte del 7 ottobre, scrive Tass, hacker avrebbero attaccato i servizi online di Vgtrk. Come conseguenza alcuni canali e stazioni radio riconducibili al newtork risultavano non più disponibili. Il servizio stampa Vgtrk ha, tuttavia, riferito che l’attacco non ha causato danni significativi al lavoro dell’azienda mediatica.

