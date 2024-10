Roma, 7 ott. (LaPresse) – “Non bisogna dimenticare che prima o poi Israele pagherà il prezzo di questo genocidio, che porta avanti da un anno e che continua ancora”. Lo scrive su X il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nel primo anniversario dell’attacco del 7 ottobre che ha portato alla vasta operazione israeliana sulla Striscia di Gaza. “Proprio come Hitler è stato fermato dalla comune alleanza dell’umanità, Netanyahu e la sua rete di omicidi saranno fermati allo stesso modo – aggiunge – Un mondo in cui non vi è alcuna responsabilità per il genocidio di Gaza non sarà in pace. Come Turchia continueremo a opporci al governo israeliano, qualunque sia il costo, e chiameremo il mondo a questa posizione onorevole”.

