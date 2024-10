Milano, 6 ott. (LaPresse) – “Chiedo un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti compreso il Libano”. È l’appello di Papa Francesco agli attori mediorientali e internazionali alla vigilia del 7 ottobre. “Preghiamo per i libanesi – ha detto ai fedeli radunati in piazza San Pietro – specialmente per gli abitanti del sud costretti a lasciare i villaggi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata