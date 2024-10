Gerusalemme, 6 ott. (LaPresse/AP) – L’Iran ha bloccato alcuni voli nella fascia oraria compresa fra le 21 di stasera e le 6 di lunedì mattina ora locale, cioè fra le 19.30 di oggi e le 4.30 di domani ora italiana. Lo riporta l’agenzia di stampa di Stato iraniana Irna, che non ha fornito una motivazione per la decisione, limitandosi a parlare di “restrizioni operative”. L’agenzia non ha precisato quali siano gli aeroporti e le rotte interessate. La decisione giunge mentre Israele ha minacciato di colpire l’Iran in risposta all’attacco con missili balistici condotto da Teheran lo scorso 1° ottobre contro il territorio israeliano, che a sua volta era giunto in risposta alle uccisioni di Ismail Haniyeh e Hassan Nasrallah. Domani ricorre l’anniversario del massacro di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele che ha scatenato la guerra nella Striscia di Gaza, che si è poi estesa anche al Libano. Una ricerca sui voli iraniani mostra cancellazioni in aeroporti delle regioni occidentali e meridionali dell’Iran nella fascia indicata, mentre altri voli erano ancora in programma in altre zone della Repubblica islamica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata