Milano, 3 ott. (LaPresse) – “Non c’è nessun aumento di tasse o di accise come qualcuno paventava. Non è questo il governo che aumenterà le tasse alle persone normali”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Dritto e Rovescio’ in onda stasera su Retequattro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata