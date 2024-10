Roma, 3 ott. (LaPresse) – “L’informazione libera, indipendente e plurale è un diritto dei cittadini, un dovere per tutti esigerla. E’ l’antidoto per contrastare fenomeni manipolativi”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell’incontro al Quirinale con la European Alliance of News Agencies (Eana).

