Roma, 2 ott. (LaPresse) – “È doveroso per Rete ferroviaria italiana scusarsi per i disagi della giornata. Stamattina è avvenuto un guasto raro che ha colpito la cabina elettrica che alimenta l’impianto di circolazione nel nodo di Roma. Le nostre forze, i nostri operai sono prontamente intervenuti e abbiamo ripristinato la situazione. Ovviamente l’orario di accadimento ha comportato che i disagi siano ancora in corso di assorbimento. Le cause di questo guasto sono ancora in corso di accertamento” così l’Amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana Gianpiero Strisciuglio sui disagi provocati in mattinata da ritardi e cancellazioni di treni a Roma e in tutto il sistema nazionale. Lo ha detto in apertura della presentazione del nuovo brand Regionale di Trenitalia nella stazione di Roma Ostiense.

