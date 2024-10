Roma, 2 ott. (LaPresse) – Il Ministero dell’economia e delle finanze insieme con Retelit SpA (controllata di Asterion Industrial Partners SGEIC S.A.) ha presentato questo pomeriggio un’offerta a Telecom Italia SpA per acquisire l’intero capitale di Sparkle. La proposta in esclusiva di acquisto, soggetta alle usuali pratiche di mercato, è pari a 700 milioni di euro totali ed è valida fino al 15 ottobre 2024. E’ quanto si legge in una nota del Mef.

