Roma, 2 ott. (LaPresse) – “È un po’ difficile passare da un’automobile scassata, che funziona male, che apri le porte e ti rimangono le maniglie in mano, a una Maserati. Ci vogliono dei passaggi intermedi. Il nostro obiettivo è abolire il click-day, ma poiché oggi è materialmente impossibile ci arriveremo attraverso una transizione che oggi conosce più click-day per tipologie, scansionate nei tempi, con la precompilazione. Lo stesso vale per la programmazione regionale. Intanto cerchiamo di realizzare bene gli arrivi sul piano nazionale. Sarà un passo successivo da prendere in considerazione senza immaginare di fare tutto e subito perché l’ottimo è nemico del bene”. Lo ha annunciato in conferenza stampa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a proposito del dl flussi approvato oggi dal Cdm.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata