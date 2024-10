Beirut (Libano), 2 ott. (LaPresse/AP) – L’esercito libanese ha affermato che le forze israeliane hanno fatto irruzione in territorio libanese per circa 400 metri oggi e si sono poi ritirate “dopo un breve periodo”. La dichiarazione è il primo riconoscimento ufficiale da parte di Beirut che le forze israeliane hanno effettuato un’incursione di terra in Libano.

