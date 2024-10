Milano, 1 ott. (LaPresse) – Fin dalle prime ore dell’alba di oggi, oltre 60 agenti della Polizia di Stato sono impegnati nella esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Messina, su conforme richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Messina, a carico di 9 soggetti. Per tutti le accuse sono di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e per associazione criminale dedita al narcotraffico. La vendita al dettaglio della sostanza stupefacente avveniva anche all’interno della Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove veniva fatta entrare illecitamente, occultandone gli involucri all’interno di pietanze consegnate ad un detenuto che costituiva il vertice dell’associazione.

