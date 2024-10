Milano, 1 ott. (LaPresse) – L’esercito israeliano ha rivelato di aver già effettuato più di 70 piccole incursioni con le forze speciali in Libano dall’inizio della guerra, il 7 ottobre scorso, per distruggere numerose postazioni di Hezbollah, tunnel e migliaia di armi. Secondo l’Idf, le truppe hanno raggiunto silenziosamente circa 1.000 siti di Hezbollah nel Libano meridionale, alcuni dei quali a diversi chilometri dal confine, tra cui tunnel e bunker dove il gruppo libanese immagazzinava armi. L’esercito ha aggiunto che i siti si trovavano sia all’interno di villaggi che in aree boschive. Lo riporta il Times of Israel. Le incursioni condotte a volte duravano tre o quattro giorni. In tutto, sono state effettuate in 200 notti di operazioni.

