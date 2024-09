Trento, 30 set. (LaPresse) – “Ci diedero disposizioni affinché io e il collega aspettassimo fuori. Prima entrarono altri nella camera dove morì Marco Pantani. La cosa mi parve strana in quanto sulla scena del fatto su cui si indaga, a mio parere, per primi dovrebbero entrare gli operatori della scientifica opportunamente attrezzati con calzari, guanti e tute”. Così le sommarie informazioni, visionate da LaPresse, rese da due agenti della polizia scientifica nell’ambito dell’inchiesta per “associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata alle scommesse clandestine e collegata al decesso del ciclista”. Ipotesi di reato per ora senza indagati che dal punto di vista temporale iniziano in Trentino, per le presunte alterazioni dei campioni ematici del ‘pirata’ durante i controlli anti doping la mattina del 5 giugno di 25 anni fa prima della frazione di Madonna di Campiglio che vedeva Pantani saldamente al comando della classifica del Giro d’Italia con 6 minuti di vantaggio, e finiscono la sera del 14 febbraio 2004 nella stanza D5 del residence ‘Le Rose’ di Rimini, oggi demolito, dove fu ritrovato il corpo del campione. Sotto la lente della procura di Trento c’è infatti il sospetto della “manipolazione” ad opera della camorra delle provette con il sangue di Pantani.

