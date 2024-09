Gerusalemme, 29 set. (LaPresse/AP) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha nominato l’ex rivale, Gideon Saar, come membro del suo governo. La mossa espande la coalizione di governo di Netanyahu e contribuisce a radicare il leader israeliano nella sua carica. In base all’accordo, Netanyahu ha dichiarato che a Saar sarà assegnato un posto nel Gabinetto di sicurezza, l’organo che supervisiona la gestione della guerra in corso. Saar sperava di sostituire il ministro della Difesa Yoav Gallant, ma l’accordo è saltato alcune settimane fa dopo l’intensificarsi dei combattimenti con Hezbollah.

